Экс-замглавы ФСИН Коршунова обвиняют в хищении при строительстве СИЗО

Бывший заместитель руководителя ФСИН России Олег Коршунов обвиняется следствием в хищении 94,6 млн рублей при строительстве следственного изолятора в Симферополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В документах отмечается, что Коршунов, Каклюгин и Угланов "вступили "в преступный сговор на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием части денежных средств федерального бюджета в особо крупном размере" во второй половине 2015 года вступили Коршунов, экс-руководитель учрежденного ФСИН ФГУП "Строительное управление 23" Валерий Каклюгин и бывший фактический владелец компании "Юнистрой" Андрей Угланов. Речь идет о деньгах, которые были направлены на возведение СИЗО на 366 мест в Симферополе". На счета строителей поступило 193,6 млн рублей, из которых фактически было освоено только 99 млн рублей.

Угланов и Каклюгин в четверг арестованы Басманным судом до 4 октября. В отношении Олега Коршунова, задержанного 13 сентября 2017 года, возбуждено уже шесть уголовных дел. Вину он не признал ни по одному из них. В 2019-м его осудили на 7 лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ФСИН. В марте 2020 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его за растрату к девяти годам лишения свободы.