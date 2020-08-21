Эксперты предлагают оценить экономические выгоды от хорошей экологии

Экономические сложности, возникшие в мире из-за пандемии коронавируса, могут создать угрозы для экологии. Об этом говорили участники онлайн-дискуссии, организованной WWF России накануне Дня экологического долга. По их общему мнению, один из главных источников угрозы для окружающей среды - неосознанное потребительское поведение людей. Ради удовлетворения их запросов работает промышленность, сжигаются углеводороды, а в результате потребления образуются кучи мусора.

"Люди не будут потреблять меньше, в условиях падения доходов сегодня они ищут то, что дешевле", - прокомментировала ситуацию профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич, отметив, что спад оборота розничной торговли в России, случившийся в апреле - июне, не привел с сокращению объемов потребления, но ухудшил качество купленных вещей и продуктов. Как следствие, люди брали не то, что более экологично, а то, что дешевле. Для планеты это обязательно будет иметь свои последствия.

"Важно, каким образом мы снизим темпы потребления: будет ли это осознанный и планомерный переход или нас подтолкнет к этому катастрофа, - отметил основатель и президент глобальной сети экологического следа (GFN) Матиас Вакернагель. - В этом году экослед человечества сократился не потому, что мы более осознанно совершали покупки или улучшили инфраструктуру городов и снизили их нагрузку на экосистемы или стали потреблять меньше ископаемого топлива и перешли на более экологичные источники энергии".

При этом сложившаяся в мире ситуация дает уникальную возможность изменить подходы к взаимоотношению экономики и экологии, сохранению природы и перестройки экономики, полагает директор программы "Зеленая экономика" WWF России Михаил Бабенко.

"В какой бы точке своего развития ни находилась экономика, переживает ли она расцвет, кризис или стремится к стабильности, лучшее время для того, чтобы заняться окружающей средой - сейчас, - уверен Михаил Бабенко. - Мы много раз слышали от компаний, что они не могут заняться природоохранными проектами, - то дела идут в гору, то зарплату платить нечем. Чтобы разорвать этот замкнутый круг нам нужно укрепить самые базовые составляющие благополучного общества. Пока экономика не начнет учитывать экологические и социальные запросы, а будет ориентироваться только на финансовые показатели, она не сможет обеспечить рост благосостояния людей".

Последствия экологического неблагополучия приносят вполне весомые экономические последствия, отметили участники дискуссии. В том числе за счет ухудшения здоровья людей. Болезни снижают работоспособность людей, лечение стоит денег, сокращение времени жизни, трагичное само по себе, сказывается на размере ВВП - для его производства нужны здоровые и крепкие человеческие ресурсы.

"Если у природного блага нет цены или экономической оценки, оно не существует для экономики и в результате деградирует, - констатировал заведующий кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ Сергей Бобылев. - Необходимо по-новому взглянуть на роль природного капитала и экосистемных услуг. Все более важную роль должна играть оценка ущерба для здоровья в результате загрязнения окружающей среды. Оценка экосистемных услуг позволяет оценить выгоды сохранения природы".