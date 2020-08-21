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21.08.2020 18:26
Рубрика: Культура

Фестиваль "Спасская башня" на Красной площади отменен

Текст: Наталья Лебедева
Фестиваль "Спасская башня" на Красной площади в 2020 году не состоится. Об этом сообщила Дирекция Фестиваля и пригласила всех на большой музыкальный праздник в центре столицы в 2021 году.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Информируем Вас о том, что в связи с необходимостью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве в период конца августа - начала сентября, руководство города уведомило организаторов Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" об отмене мероприятия на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Фото: Антон Сенько
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Эта новость многих застала врасплох. Музыканты и организаторы готовились к этому событию целый год и до последнего надеялись, что фестиваль состоится. Но жизни и здоровье людей превыше всего.

"Благодарим всех зрителей и гостей "Спасской башни", заблаговременно купивших билеты, не испугавшихся пандемии, "разряженной" рассадки и других мер, которые были предприняты при подготовке к фестивалю", - обратились организаторы к своим преданным зрителям, отметив, что все денежные средства за купленные билеты будут возвращены.

В частности, всем, кто приобрёл билеты на сайтах spasstower.ru и concert.ru, оплатив их банковской картой, денежные средства будут возвращены автоматически в течение 10 дней. Тем же, кто приобрел билеты в официальной кассе фестиваля на Красной площади, необходимо подать заявление в кассу "Цветной бульвар". Подробная информация о возврате билетов размещена на официальном сайте фестиваля.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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Несмотря ни на что один из крупнейших в мире военно-музыкальных фестивалей все же состоится. В 2021 году. Организаторы уже приглашают всех - музыкантов и зрителей - на XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября будущего года.

Справка "РГ"

Фестиваль за все годы проведения принял более 160 коллективов из 54 стран, вошёл в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. За 13 лет он стал одним из самых масштабных и ярких культурных событий города и страны. По своему наполнению, аудитории и зрелищности "Спасская башня" не имеет аналогов.

Всем этим Фестиваль обязан постоянной поддержке зрителей и поклонников, друзей и партнёров, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, других министерств и ведомств нашей страны и, конечно же, Правительства Москвы.

Культура Музыка Фестиваль военных оркестров "Спасская башня"

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