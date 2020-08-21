ФСБ обезвредила группу нелегальных оружейников

ФСБ пресекла деятельность межрегиональной преступной группы нелегальных оружейников, состоящей из жителей Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, задержанные граждане причастны к контрабанде оружия, его основных частей и боеприпасов, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия для продажи. Кроме того, сотрудники ФСБ пресекли деятельность пяти подпольных мастерских, которые были оборудованы профессиональными станками для производства оружия и боеприпасов.

"Лежать - на пол", - на кадрах оперативного видео показано как спецназ ФСБ входит в частный дом и квартиру к нелегельным оружейникам. Чтобы попасть в частный дом сотрудникам сначала приходиться штурмовать забор при помощи лестницы. Далее на кадрах показаны нелегальные мастерские, оборудованные в гаражах и большое количество изъятого оружия. Наряду с отечественными образцами автоматами и пулеметами Калашникова, гранатометами и пистолетами, показана и достаточно редкая для России американская винтовка "М-16" и менее экзотичный образец гражданского американского карабина "AR-15".

Всего, как сообщили в ЦОС ФСБ, из незаконного оборота изъято 103 единицы оружия. В том числе пулемет "ПКМ", автоматы "АКС-74У", "АК-103", "АК-74", "АКМ". Пистолеты-пулеметы "Кедр", "SA", "МР-5", "RAK-63" и "ППШ". А также винтовки, карабины и ружья - кроме "AR-15" и "М-16" это были "AUG", "GM-15", "POF","Barret", "Beretta", "Blaser", "Mannlicher", "Steyr Aug", "Winchester", "Тигр","СВД", "ТОЗ", "Мосина", "Сайга", "Вепрь". Изъято и большое количество пистолетов и револьверы "Glock", "Luger" "Taurus", "АПС", "ПЯ", "ПМ", "Коровина"и "Наган", а также ручная граната "РГД-5", 34 универсальных запалов к гранатам УЗРГМ, свыше 11000 патронов различного калибра и приспособления для бесшумной стрельбы.

У подпольных оружейников было изъято большое количество основных частей к пистолетам "Glock" и винтовкам "AR-15", из которых они и дособирали готовые боевые образцы в своих гаражах-мастерских.

Как отметили в ЦОС ФСБ, мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с контрабандой, незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются.