Глава ВОЗ заявил, что вакцина не остановит пандемию коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса будет короче, чем испанский грипп 1918 года, и продлится менее двух лет, если мир объединится и сможет найти вакцину.

Вместе с тем, по его словам, создание вакцины от коронавируса не приведет к немедленному прекращению пандемии. "В случае, даже если мы получим вакцину, то сама по себе она не приведет к завершению пандемии", - отметил глава ВОЗ, добавив, что испанский грипп 1918 года "остановился за два года". "У вируса больше шансов на распространение, он может двигаться быстрее, потому что страны теперь больше связаны друг с другом", - сказал Гебрейесус на виртуальном брифинге в Женеве, добавив, что мировое сообщество, с другой стороны, обладает технологияи и знаниями, чтобы остановить пандемию. Он призвал правительства к "национальному единству" и "глобальной солидарности".

ВОЗ всегда осторожно подходила к оценке того, насколько быстро можно справиться с пандемией, пока не существует проверенной вакцины, отмечает Reuters. По данным агентства, по состоянию на вечер пятницы более 22,81 миллиона человек во всем мире были инфицированы коронавирусом с момента его первого случая в Китае в конце прошлого году, 793 382 человека умерли.