Новости

Члены правления "Барселоны" допустили продажу Месси 21:43
ОП Москвы: Очное и онлайн-голосование на довыборах пройдут в разные дни 21:42
Украина получила от США 18,3 млн долларов на борьбу с пандемией 21:11
Число пострадавших при взрыве в Ярославле выросло до четырех 21:06
Глава ВОЗ заявил, что вакцина не остановит пандемию коронавируса 20:58
Борис Джонсон сбежал из Лондона и "зажег" на отдыхе 20:46
Орландо Блум рассказал о сериале "Властелин колец" 20:41
Загитова не попала в заявку на Кубок России 19:59
Российский МИД уличил США в игре не по правилам 19:50
Россияне купили туры на 150 млн рублей в первые часы акции кешбэка 19:40
Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию в Беларуси 19:36
В программе туров с кешбэком лидируют города Золотого кольца и Поволжье 19:34
Операторам предложили протестировать 5G на отечественном оборудовании 19:13
Готовится фильм о суперзлодее Сергее Кравинове из вселенной Marvel 19:07
Вышел новый трейлер "Мулан" от Disney на русском языке 18:55
Россия присоединится к Международной организации по миграции 17:54
В рамках нацпроекта "Наука" приборную базу обновят 300 организаций 17:52
Минздрав: Информация о предзаказе вакцины от COVID-19 - фейк 17:47
Москву украсят ко Дню российского флага 17:19
"Человек из ниоткуда": сосед выходит на тропу войны 16:55
Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать миротворцем 16:54
Вымогатели в Калининграде требовали у предпринимателя 5 миллионов рублей 16:41
Власти Москвы рассказали о нарушениях магазинами мер по COVID-19 16:18
Матвиенко провела беседу со спикером белорусского Совета Республики 16:14
Вышел трейлер этнохоррора от создателя "Пилы" "Моя смерть" 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 20:58
Рубрика: Общество

Глава ВОЗ заявил, что вакцина не остановит пандемию коронавируса

Текст: Максим Макарычев

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса будет короче, чем испанский грипп 1918 года, и продлится менее двух лет, если мир объединится и сможет найти вакцину.

Фото: РИА Новости
В Европе сообщили о всплеске коронавирусных инфекций

Вместе с тем, по его словам, создание вакцины от коронавируса не приведет к немедленному прекращению пандемии. "В случае, даже если мы получим вакцину, то сама по себе она не приведет к завершению пандемии", - отметил глава ВОЗ, добавив, что испанский грипп 1918 года "остановился за два года". "У вируса больше шансов на распространение, он может двигаться быстрее, потому что страны теперь больше связаны друг с другом", - сказал Гебрейесус на виртуальном брифинге в Женеве, добавив, что мировое сообщество, с другой стороны, обладает технологияи и знаниями, чтобы остановить пандемию. Он призвал правительства к "национальному единству" и "глобальной солидарности".

ВОЗ всегда осторожно подходила к оценке того, насколько быстро можно справиться с пандемией, пока не существует проверенной вакцины, отмечает Reuters. По данным агентства, по состоянию на вечер пятницы более 22,81 миллиона человек во всем мире были инфицированы коронавирусом с момента его первого случая в Китае в конце прошлого году, 793 382 человека умерли.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Эрдоган: В Черном море обнаружено крупное месторождение газа
В Крыму оценили косвенное признание ООН российского статуса полуострова
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц