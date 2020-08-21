Грипп и COVID-19 будут циркулировать одновременно

Особенностью предстоящего эпидемиологического сезона будет одновременная циркуляция вируса гриппа и COVID-19, предупреждают специалисты Роспотребнадзора. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"Особенностью эпидемического сезона 2020-2021 годов гриппа и ОРВИ будет являться возможность одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19 (микст-инфекция)", - указано в документе.

Для оценки угрозы, которую несет людям такое объединение вирусов, Роспотребнадзор проводит пилотное исследование по оценке распространенности возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период в 15 регионах страны.

При этом ограничения, введенные весной из-за опасности распространения COVID-19, благотворно отразились и на общей эпидемиологический ситуации в стране. Во время приостановки работы предприятий общественного питания значительно сократилось количество случаев заболевания острой кишечной инфекцией. За первые 6 месяцев 2020 года зарегистрировано 1213 случаев заболевания корью, что в 2,7 раза меньше, чем за тот же период 2019 года.