Гурьянов первым из россиян в НХЛ забросил 4 шайбы в одном матче плей-офф

Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов сделал то, что не смогли Павел Буре и Александр Овечкин. Он забросил четыре шайбы в победном матче против "Калгари", который завершился со счетом 7:3.

Начало матча не предвещало "Далласу" ничего хорошего. Уже к седьмой минуте встречи хоккеисты "Калгари" вели в счете 3:0 после точных бросков Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Расмуса Андерссона. Под занавес периода Миро Хейсканен отыграл одну шайбу.

Во второй 20-минутке пришло время Гурьянова. 23-летний воспитанник тольяттинской "Лады" отличился на исходе первой минуты, а сравнял счет уже на 4-й. И следующий выход на лед россиянина оказался удачным. С передачи Гурьянова отличился Радек Факса. Джо Павелски сделал счет в матче 5:3, а ближе к концу периода Гурянов оформил хет-трик.

В третьем периоде россиянин забросил свою четвертую шайбу в матче. Ранее это не удавалось никому из представителей России, включая великих снайперов Александра Овечкина и Павла Буре.