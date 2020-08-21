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Рубрика: В мире

Япония ослабит ограничения на въезд для постоянно проживающих иностранцев

Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU
Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU

С сентября правительство Японии частично снимет ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса, для постоянно проживающих в стране иностранцев. Об этом сообщил телеканал NHK.

В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса

Сейчас в Японию запрещен въезд иностранцев из 146 стран. Это правило распространяется и на тех, кто постоянно проживает в Японии. Исключение делается лишь в случае похорон близкого родственника или родов, пишет РИА Новости. Если иностранцы вынуждены покинуть страну по менее уважительной причине, то, невзирая на то, что в Японии у них семья и работа, обратный путь для них закрыт.

Начиная с сентября резидентам с долгосрочными визами будет разрешен въезд с теми же ограничениями, что и для японцев: нужно будет сдать тесты на коронавирус и пройти 14-дневный карантин.

В Японии постоянно проживает около 2,6 миллиона иностранцев. К сентябрю в трех аэропортах страны возможности для прохождения ПЦР-тестов будут расширены до 10 тысяч в день.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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