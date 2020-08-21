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21.08.2020 11:38
Рубрика: Культура

Юрию Энтину исполнилось 85 лет: вспоминаем любимые песни на стихи поэта

Текст: Мария Воронова
21 августа поэту и драматургу Юрию Энтину исполняется 85 лет. В детстве он хотел стать великим поэтом, и его желание исполнилось - уже более полувека своими песнями Юрий Сергеевич учит детей и напоминает взрослым: не переставайте мечтать. В честь юбилея мастер подготовил проект: в течение года на странице в Facebook он будет рассказывать о своей 60-летней творческой деятельности. В день рождения Юрия Энтина "РГ" предлагает послушать самые любимые и самые известные песни, звучавшие в кино и мультфильмах.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

"Крылатые качели"

Впервые композиция "Крылатые качели", созданная поэтом Юрием Энтиным и композитором Евгением Крылатовым, прозвучала в вышедшем на экраны в 1979 году фильме "Приключения Электроника". Несмотря на опасения режиссера Константина Бромберга, песня стала настоящим хитом, а создатели получили множество восторженных писем.

"Чунга-Чанга"

Пожалуй, строки песни, прозвучавшей в мультфильме "Катерок" в исполнении Анатолия Горохова и Аиды Ведищевой, знакомы каждому ребенку и взрослому: "Чудо-остров, чудо остров, жить на нем легко и просто / Жить на нем легко и просто, Чунга-чанга!" В честь композиции назван Фестиваль детского творчества и искусств для детей, который впервые прошел в 1997 году.

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"Прекрасное далеко"

Еще один хит Энтин и Крылатов создали для детского телефильма "Гостья из будущего". Этой композицией завершается история приключений Алисы Селезневой, попавшей в реальное время из будущего, и ее новых друзей - московских школьников, которые не дают удивительному изобретению попасть в руки космических пиратов. Философская и лирическая песня обращена к каждому слушателю: главное - не забывать данное самому себе обещание: "Я клянусь, что стану чище и добрее. / И в беде не брошу друга никогда".

"Песенка Водяного"

В мультфильме "Летучий корабль" в 1979 году впервые прозвучала ныне знаменитейшая Песня Водяного. Юрий Энтин в интервью признавался, что долго не мог понять, каким же будет этот персонаж: злым, веселым, меланхоличным? Тогда режиссер Гари Бардин посоветовал поэту посидеть в воде и прочувствовать состояние Водяного. Неизвестно, родились бы знаменитые стихи, не последуй Энтин этому совету. Вдохновение пришло к поэту, едва он погрузился в ванну.

"Песня Деда Мороза и Снегурочки"

Одной из самых новогодних композиций, когда-либо звучавшей в мультфильмах, стала "Песня Деда Мороза и Снегурочки" из восьмого выпуска "Ну, погоди!". Вечное противостояние главных героев, Волка и Зайца, как и полагается в канун главного праздника, на минуту прерывается, когда они выходят на сцену, чтобы исполнить свою задорную песню.

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