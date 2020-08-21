Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что первую прививку вакциной сделали 57 добровольцам, и 43 получили плацебо, все участники чувствуют себя хорошо, негативных побочных проявлений у них не отмечается.

В конце июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у главы государства сообщила, что по утвержденному плану клинические испытания вакцины "Вектора" должны завершиться в сентябре, и тогда же должна пройти и ее государственная регистрация. Первую партию этой вакцины, по словам Голиковой, предполагается произвести в октябре 2020 года.