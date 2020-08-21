Конкурс на поступление в МГУ в этом году вырос на 20%

В субботу, 22 августа, российские вузы опубликуют первые приказы о зачислении первокурсников бюджетных отделений. Первыми об этом узнают те, кто идет без вступительных испытаний и по квотам. Многие вузы констатируют рост числа абитуриентов - и по заявлением, и фактически.

Так, в МГУ им. Ломоносова количество заявлений превысило 35 тысяч (в 2019 году было около 30 тысяч). Об этом сообщает пресс-служба вуза. Конкурс по сравнению с прошлым годом увеличился на 20%.

Вырос интерес к биологическому, экономическому, юридическому факультетам МГУ, а также к факультету фундаментальный медицины. Выше стал конкурс на журналистику и психологию. Очень высокий конкурс в этом году на факультете космических исследований. Традиционно в числе популярных значатся мехмат, факультет вычислительной математики и кибернетики, физфак.

Средний балл ЕГЭ среди всех поступивших заявлений в МГУ в 2020 году - 82,48. Если сравнить средние баллы по предметам, то по сравнению с прошлым годом значительно выше стала планка по истории (79,91), русскому языку (87,81) и литературе (85,26).

"Очень интересно, что на недавно созданном факультете космических исследований конкурс 40 человек на место, - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий. - Заметный рост интереса на биофак, где изучают генетику, вирусы и другие проблемы. Большой популярностью пользуются факультет фундаментальной медицины, биоинженерии и биоинформатики, а также и другие факультеты, связанные с будущей работой по сохранению здоровья. Это показывает, что молодые люди приняли вызов нашего времени".

Кстати, в этом году в МГУ открылись новые направления подготовки и программы. Среди них "Геномика и здоровье человека", "Психолингвистика", "Структурная биология и биотехнология", "Управление образованием", "Публичная политика и социальные науки".

По мнению Садовничего, сотрудники Московского университета проделали огромную работу в условиях дистанционной приемной кампании. Такой опыт заслуживает быть изученным, считает ректор.

"Мы разбили всех абитуриентов на группы по девять человек, за каждой группой закреплен проктор, который контролировал проведение дополнительных испытаний. Удивительное зрелище: в одном виртуальном классе сидят абитуриенты из Амура, Екатеринбурга, Калининграда, Москвы. Каждый день эти экзамены писали по 800-1000 человек", - рассказал Садовничий.