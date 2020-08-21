Косачев о якобы вмешательстве РФ в выборы в США: Это часть предвыборной кампании

В 1929 году на пленуме ЦК партии Сталин выдвинул идею об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма и коммунизма. Она была нужна, чтобы обосновать борьбу с так называемым "правым уклоном" в партии, а после ею же, по сути, оправдывали будущие массовые репрессии: ведь социализм давно победил, но откуда тогда столько "врагов народа"? Похоже, оппоненты Трампа следуют очень похожей теории - чем дальше от выборов, тем больше страстей по поводу пресловутого российского вмешательства.

Но "классовая борьба" американских демократов объясняется предельно просто. Как написала сама New York Times, "менее чем через три месяца американский народ может переизбрать на второй срок человека, который воспользовался помощью иностранного государства, чтобы победить на выборах". То есть все это - часть предвыборной кампании, а потому "сенсаций" по мере приближения к ноябрю будет еще много. Я бы даже испытывал некоторую гордость за мощь отечественной "мягкой силы", способной так легко повлиять на выборы в самой могущественной стране мира, если бы не знал, что - отчасти к сожалению - это не так. И, более того, в России, похоже, больше уважают демократический выбор американского народа, чем вашингтонская оппозиция, и не считают, что на него так легко повлиять извне - при всех недостатках американской демократии, выборы там достаточно сложный и устоявшийся процесс, и рычагов влияния на него извне предельно мало. Если бы они и были, то это было бы заметно сразу, а не "по мере строительства социализма". А вот повлиять на волю избирателей демонизацией Трампа и поисками "иностранных шпионов" как раз реально. Что мы сейчас и наблюдаем.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.