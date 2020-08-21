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21.08.2020 10:38
Рубрика: Власть

Косачев о якобы вмешательстве РФ в выборы в США: Это часть предвыборной кампании

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
New York Times, фактически - рупор демократов в их борьбе против действующего президента США, посвятила редакционную статью тысячестраничному докладу комитета Сената США о якобы вмешательстве нашей страны в американские выборы 2016 года и неких связях Д.Трампа с Россией. Посетовав, что, мол, "обычные американцы давно перестали следить за развитием этой истории", газета вывалила на читателей очередной поток теорий заговора и прочих конспирологических версий событий 2016 года, как и предшествовавших им и последующих периодов.

В 1929 году на пленуме ЦК партии Сталин выдвинул идею об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма и коммунизма. Она была нужна, чтобы обосновать борьбу с так называемым "правым уклоном" в партии, а после ею же, по сути, оправдывали будущие массовые репрессии: ведь социализм давно победил, но откуда тогда столько "врагов народа"? Похоже, оппоненты Трампа следуют очень похожей теории - чем дальше от выборов, тем больше страстей по поводу пресловутого российского вмешательства.

Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Но "классовая борьба" американских демократов объясняется предельно просто. Как написала сама New York Times, "менее чем через три месяца американский народ может переизбрать на второй срок человека, который воспользовался помощью иностранного государства, чтобы победить на выборах". То есть все это - часть предвыборной кампании, а потому "сенсаций" по мере приближения к ноябрю будет еще много. Я бы даже испытывал некоторую гордость за мощь отечественной "мягкой силы", способной так легко повлиять на выборы в самой могущественной стране мира, если бы не знал, что - отчасти к сожалению - это не так. И, более того, в России, похоже, больше уважают демократический выбор американского народа, чем вашингтонская оппозиция, и не считают, что на него так легко повлиять извне - при всех недостатках американской демократии, выборы там достаточно сложный и устоявшийся процесс, и рычагов влияния на него извне предельно мало. Если бы они и были, то это было бы заметно сразу, а не "по мере строительства социализма". А вот повлиять на волю избирателей демонизацией Трампа и поисками "иностранных шпионов" как раз реально. Что мы сейчас и наблюдаем.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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