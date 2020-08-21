Курс доллара превысил 75 рублей

Новости

Россия присоединится к Международной организации по миграции 17:54
В рамках нацпроекта "Наука" приборную базу обновят 300 организаций 17:52
Минздрав: Информация о предзаказе вакцины от COVID-19 - фейк 17:47
Москву украсят ко Дню российского флага 17:19
Госкомпания "Автодор" разработала стандарт для аварийных комиссаров 17:12
"Человек из ниоткуда": сосед выходит на тропу войны 16:55
Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать миротворцем 16:54
Вымогатели в Калининграде требовали у предпринимателя 5 миллионов рублей 16:41
Власти Москвы рассказали о нарушениях магазинами мер по COVID-19 16:18
Матвиенко провела беседу со спикером белорусского Совета Республики 16:14
Вышел трейлер этнохоррора от создателя "Пилы" "Моя смерть" 16:14
Сбербанк собирается направить на дивиденды более 400 млрд рублей 15:54
Эрдоган: В Черном море обнаружено крупное месторождение газа 15:51
Вышел русский трейлер "Ограбления в Лондоне" с "Джиором Мормонтом" 15:49
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории 15:36
Сериал "Убийства на Сандхамне" продлен на восьмой сезон 15:30
В Токио откроется парк по Гарри Поттеру, в Лондоне - шоу о Докторе Кто 15:00
В Москве закончилось расследование дела о полицейских-взяточниках 14:59
Отец Джордана Ларссона стал тренером "Барселоны" 14:47
Лавров и Макей выступили против вмешательства извне в дела Беларуси 14:47
Военные РФ и Сирии провели антитеррористические учения в порту Баниас 14:43
В Стамбуле еще одну византийскую церковь превратят в мечеть 14:32
Убийцы журналиста из Красноярского края отправлены в камеру 14:31
В Воронеже снизят цену на проезд в транспорте 14:28
Вышли трейлеры комедии Гоши Куценко про московские пробки "Парадоксы" 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 17:20
Рубрика: Экономика

Курс доллара превысил 75 рублей

Текст: Роман Маркелов
Курс доллара на торгах в пятницу вечером превысил 75 рублей, евро - 88 рублей, следует из данных торгов Московской биржи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По состоянию на 16.54 мск, курс доллара на максимуме доходил до 75,01 рубля, курс евро - до 88,3 рубля. Октябрьские фьючерсы на баррель нефти марки Brent торговались, по данным биржи ICE, чуть выше 44 долларов.

Фото: iStock
Три самые быстрорастущие валюты: среди них нет евро и доллара

На рубль продолжают давить прежние факторы, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Нефть не дорожает, спрос на российские гособлигации остается слабым, подчеркивает он.

По его словам, вопросы геополитики также вносят свою лепту в снижение курса рубля, хотя ситуация вокруг Белоруссии развивается вполне спокойно и в позитивном для России ключе. Тем не менее внешнего спроса на рублевые инструменты пока нет, а скромные нефтяные доходы пока не позволяют развернуть направленность спекуляций в позитивную для рубля сторону, констатирует Кочетков.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Эрдоган: В Черном море обнаружено крупное месторождение газа
В Крыму оценили косвенное признание ООН российского статуса полуострова
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае