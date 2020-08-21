Курс доллара превысил 75 рублей

Курс доллара на торгах в пятницу вечером превысил 75 рублей, евро - 88 рублей, следует из данных торгов Московской биржи.

По состоянию на 16.54 мск, курс доллара на максимуме доходил до 75,01 рубля, курс евро - до 88,3 рубля. Октябрьские фьючерсы на баррель нефти марки Brent торговались, по данным биржи ICE, чуть выше 44 долларов.

На рубль продолжают давить прежние факторы, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Нефть не дорожает, спрос на российские гособлигации остается слабым, подчеркивает он.

По его словам, вопросы геополитики также вносят свою лепту в снижение курса рубля, хотя ситуация вокруг Белоруссии развивается вполне спокойно и в позитивном для России ключе. Тем не менее внешнего спроса на рублевые инструменты пока нет, а скромные нефтяные доходы пока не позволяют развернуть направленность спекуляций в позитивную для рубля сторону, констатирует Кочетков.