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21.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Курс рубля может опуститься до 75 за доллар

Текст: Роман Маркелов
Ситуация на финансовых рынках стабилизировалась после прохождения через пиковый период пандемии, экономика в ключевых странах восстанавливается неплохими темпами. Но ближайшие месяцы могут стать непростыми для активов развивающихся стран, в том числе для российской валюты, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Три самые быстрорастущие валюты: среди них нет евро и доллара

По оценке аналитика, курс российской валюты ближе к началу осени может отходить к уровням вблизи 75 рублей за доллар, к евро - до 88-89 рублей.

Причин тому несколько. "Это и сезонная слабость счета текущих операций РФ, и активизация отложенного спроса на импорт после снятия карантина, и восстановление выездного туризма, и снижение спроса иностранцев на ОФЗ (со снижением ключевой ставки рублевый долг теряет для нерезидентов часть привлекательности в плане доходности), и антирекорды турецкой лиры к доллару на валютном рынке, которые усиливают давление на всю группу валют emerging markets", - перечисляет Бахтин.

По его словам, нефть тоже может ослабить поддержку рубля в обозримой перспективе: крупнейшие экспортеры сырья наращивают добычу после смягчения ограничительных квот. При этом прогнозы по мировому спросу в 2020 году ухудшаются, в хранилищах по всему миру накоплен большой объем запасов сырья.

Еще одним потенциальным вызовом для рублевых активов в ближайшие месяцы может стать активизация санкционной риторики в отношении России по мере приближения даты выборов президента США, говорит Бахтин.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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