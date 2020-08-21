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21.08.2020 13:41
Рубрика: Общество

Кузнецова: Дети с пищевыми особенностями не питаются в детсадах в 32 регионах

Текст: Елена Яковлева

В 32 регионах РФ дети с пищевыми особенностями в питании посещают детские сады, но не питаются там. Это выявил мониторинг, проведенный в российских образовательных организациях 80 субъектов федерации, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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- Проверено 43 тысячи 349 школьных и дошкольных организаций, в которых обучаются свыше 13 миллионов детей. Это составило более половины от числа всех обучающихся несовершеннолетних в нашей стране. Из них 170 тысяч - это дети с пищевыми особенностями, это 1,3 процента, - сказала Кузнецова на круглом столе, посвященном итогам проведенного мониторинга.

Что касается дошкольных организаций, то их проверено 21 тысяча 595. Их посещают более 4,5 миллионов детей. При этом 48 тысяч 672 ребенка (1 процент) нуждаются в специализированном питании.

- Несмотря на то, что организация питания детей, в том числе нуждающихся в особом подходе, возложена на образовательные организации, многие детские сады не идут навстречу в решении этого вопроса, и чаще всего ребенка водят между приемами пищи, - цитирует слова Кузнецовой РИА Новости. - Подобную практику мы выявили в 32 регионах.

Отдельные группы для детей с хроническими заболеваниями, питание которых должно быть организовано в соответствии с врачебными назначениями, отсутствуют в 23 регионах, уточнила детский омбудсмен.

Она также отметила, что в Курской области и в Карелии есть неплохой опыт организации питания детей с особенностями здоровья. Но пока в большинстве регионов вопросы питания детей детсадах и школах решаются в индивидуальном порядке или не решаются вовсе, сказала Кузнецова.

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