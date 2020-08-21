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21.08.2020 11:28
Рубрика: В мире

Кузнецова сообщила о новой группе российских детей, которых вывезут из Сирии

Текст: Елена Яковлева

К вывозу из сирийских лагерей готовится новая группа российских детей, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Из Сирии вернулись 26 российских детей

- Сейчас собирается новая группа детей уже непосредственно из лагерей, - сказала Анна Кузнецова. - Когда прибудем в лагерь Аль-Холь, узнаем, сколько их будет.

По ее словам, акцент в предстоящий выезд будет сделан на больных детях, потому что их состояние критическое, поэтому "это нужно делать срочно, как можно скорее".

Сейчас, по словам Кузнецовой, ведется форсированная работа, и руководство лагеря пошло навстречу, чтобы как можно быстрее собрать детей.

Справка "РГ"

Возвращение на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий

В мире Ближний Восток Сирия Президент Уполномоченный по правам ребенка

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