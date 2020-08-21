Лавров и Макей выступили против вмешательства извне в дела Беларуси

В ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора главы МИД России и Республики Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей сошлись во мнении, что урегулирование ситуации в республике не требует внешнего вмешательства и указаний извне.

В сообщении российского дипломатического ведомства обращается внимание на то, что решение имеющихся проблем республики является ее внутренним делом и не требует внешнего вмешательства и тем более указаний о том, с кем и как вести диалог официальному Минску. Министры иностранных дел России и Беларуси подчеркнули, что внешние силы должны прекратить попытки подорвать процесс нормализации обстановки в стране, провоцировать конфронтацию в белорусском обществе и подрывать процесс нормализации обстановки.

Со своей стороны, глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск рассматривает давление ЕС как недоброжелательные шаги, наносящие ущерб суверенитету Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. По словам Макея, власти страны не оставят эти недоброжелательные шаги ряда европейских стран без противодействия.

Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу во время встречи с работниками агрокомбината "Дзержинский" рассказал работникам предприятия о роли стран Запада в процессах, происходящих в стране. По его словам, планируют все это и направляют США, а европейцы реализуют эти процессы на практике, для чего был создан специальный центр под Варшавой.