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21.08.2020 09:12
Рубрика: Власть

Лавров указал Киеву на саботирование Минских соглашений

Текст: Владимир Шилов
Киев неприкрыто саботирует выполнение Минских соглашений, придумывая все новые отговорки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств", - сказал Лавров в интервью газете "Труд".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 года поддержал договоренность о необходимости согласования между Киевом, Донецком и Луганском всех правовых аспектов особого статуса Донбасса. Однако все эти разговоры не вылились в конкретные действия со стороны Киева. Речь прежде всего идет о проведении на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Для решения конфликта нужно также перестать подливать масло в огонь, чем продолжают заниматься США, в том числе, за счет поставок вооружений Киеву. Невольно возникает вопрос: а действительно ли Вашингтон хочет мира на Украине, о чем их представители не перестают заявлять с высоких международных трибун?" - констатировал Лавров.

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