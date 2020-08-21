Лавров указал Киеву на саботирование Минских соглашений

Киев неприкрыто саботирует выполнение Минских соглашений, придумывая все новые отговорки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств", - сказал Лавров в интервью газете "Труд".

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 года поддержал договоренность о необходимости согласования между Киевом, Донецком и Луганском всех правовых аспектов особого статуса Донбасса. Однако все эти разговоры не вылились в конкретные действия со стороны Киева. Речь прежде всего идет о проведении на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Для решения конфликта нужно также перестать подливать масло в огонь, чем продолжают заниматься США, в том числе, за счет поставок вооружений Киеву. Невольно возникает вопрос: а действительно ли Вашингтон хочет мира на Украине, о чем их представители не перестают заявлять с высоких международных трибун?" - констатировал Лавров.