Лавров указал Киеву на саботирование Минских соглашений

"Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств", - сказал Лавров в интервью газете "Труд".
Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 года поддержал договоренность о необходимости согласования между Киевом, Донецком и Луганском всех правовых аспектов особого статуса Донбасса. Однако все эти разговоры не вылились в конкретные действия со стороны Киева. Речь прежде всего идет о проведении на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
"Для решения конфликта нужно также перестать подливать масло в огонь, чем продолжают заниматься США, в том числе, за счет поставок вооружений Киеву. Невольно возникает вопрос: а действительно ли Вашингтон хочет мира на Украине, о чем их представители не перестают заявлять с высоких международных трибун?" - констатировал Лавров.