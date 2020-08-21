Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать миротворцем

Президент Беларуси Александр Лукашенко скептически воспринял предложение французского президента Эмманюэля Макрона стать посредником в разрешении белорусского кризиса. В четверг вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель Макрон предложил европейское посредничество между различными сторонами, вовлеченными в разрешение кризиса в Беларуси, в сотрудничестве с Россией, с которой европейцы ведут интенсивный диалог.

Лукашенко иронично прокомментировал желание хозяина Елисейского дворца выступить в роли миротворца, предложив ему свои услуги. Белорусский президент сказал, что может быть посредником между "желтыми жилетами" и Макроном, сообщает ТАСС. "Я недавно Макрону сказал: ты посмотри, что у тебя "желтые жилеты" делают!", - сказал Лукашенко на встрече с активом Витебской области.

Он также подверг критике действия госсекретаря США Помпео, который также высказался в отношении протестных акций в Беларуси, посоветовав американским чиновникам сначала разобраться с проблемами в собственной стране. По словам Лукашенко, столь пристальное внимание зарубежных политиков к Беларуси направлено на то, чтобы "отвести внимание от своих проблем и перекинуть их на другую страну". В пятницу утром во время встречи с работниками агрокомбината "Дзержинский" белорусский президент рассказал работникам предприятия о роли стран Запада в процессах, происходящих в стране. По его словам, планируют все это и направляют США, а европейцы реализуют эти процессы на практике.