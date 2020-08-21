Матвиенко провела беседу со спикером белорусского Совета Республики

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Совфеда.

"В ходе беседы состоялось обсуждение подготовки к предстоящему форуму регионов России и Беларуси, проведение которого намечено на конец сентября нынешнего года", - говорится в сообщении.

Также Матвиенко и Кочанова обсудили взаимодействие парламентариев двух стран в формате Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ с учетом конкретных мероприятий, запланированных на конец 2020 года.

Напомним, VII форум регионов России и Беларуси запланирован на сентябрь этого года, он должен пройти в Минске и Минской области. Он будет посвящен наследию Победы в Великой Отечественной войне. Такое решение было принято в белорусской столице в марте этого года на заседании оргкомитета с участием Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой.