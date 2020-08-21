Минкомсвязь заплатит школьникам до 125 тысяч рублей за успехи в IT

Школьники, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, получат до 125 тысяч рублей. Минкомсвязь сообщила о возможности подать заявку на такой грант через единый портал.

Опция будет доступна с 1 сентября до 10 октября 2020 года. Грант рассчитан на учащихся от 14 лет с с подтвержденными успехами в математике и IT. Оформить заявку смогут сами школьники или их законные представители. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

"К электронному заявлению необходимо прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также нужно указать реквизиты расчетного счета, открытого в российской кредитной организации", - сообщают в министерстве.

Решение по выплате гранта будет принято в срок до 1 ноября 2020 года.