Новости

Россия присоединится к Международной организации по миграции 17:54
В рамках нацпроекта "Наука" приборную базу обновят 300 организаций 17:52
Минздрав: Информация о предзаказе вакцины от COVID-19 - фейк 17:47
Москву украсят ко Дню российского флага 17:19
Госкомпания "Автодор" разработала стандарт для аварийных комиссаров 17:12
"Человек из ниоткуда": сосед выходит на тропу войны 16:55
Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать миротворцем 16:54
Вымогатели в Калининграде требовали у предпринимателя 5 миллионов рублей 16:41
Власти Москвы рассказали о нарушениях магазинами мер по COVID-19 16:18
Матвиенко провела беседу со спикером белорусского Совета Республики 16:14
Вышел трейлер этнохоррора от создателя "Пилы" "Моя смерть" 16:14
Сбербанк собирается направить на дивиденды более 400 млрд рублей 15:54
Эрдоган: В Черном море обнаружено крупное месторождение газа 15:51
Вышел русский трейлер "Ограбления в Лондоне" с "Джиором Мормонтом" 15:49
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории 15:36
Сериал "Убийства на Сандхамне" продлен на восьмой сезон 15:30
В Токио откроется парк по Гарри Поттеру, в Лондоне - шоу о Докторе Кто 15:00
В Москве закончилось расследование дела о полицейских-взяточниках 14:59
Отец Джордана Ларссона стал тренером "Барселоны" 14:47
Лавров и Макей выступили против вмешательства извне в дела Беларуси 14:47
Военные РФ и Сирии провели антитеррористические учения в порту Баниас 14:43
В Стамбуле еще одну византийскую церковь превратят в мечеть 14:32
Убийцы журналиста из Красноярского края отправлены в камеру 14:31
В Воронеже снизят цену на проезд в транспорте 14:28
Вышли трейлеры комедии Гоши Куценко про московские пробки "Парадоксы" 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 17:47
Рубрика: Общество

Минздрав: Информация о предзаказе вакцины от COVID-19 - фейк

Текст: Светлана Ментюкова

В министерстве здравоохранения РФ опровергли возможность предзаказа вакцины от коронавируса, назвав подобные сообщения фейком. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

"Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми", - заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также предостерег граждан от попыток приобрести вакцину в интернете. "Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети интернет, могут носить мошеннический характер. Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса - это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью", - подчеркнул замминистра.

Ранее сообщалось, что ряд СМИ со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщили, что мошенники начали массово регистрировать фейковые домены, связанные с вакцинами от коронавируса, и предлагают оформить предзаказ на вакцину со скидкой.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Эрдоган: В Черном море обнаружено крупное месторождение газа
В Крыму оценили косвенное признание ООН российского статуса полуострова
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц