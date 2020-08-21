Минздрав: Информация о предзаказе вакцины от COVID-19 - фейк

В министерстве здравоохранения РФ опровергли возможность предзаказа вакцины от коронавируса, назвав подобные сообщения фейком. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми", - заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также предостерег граждан от попыток приобрести вакцину в интернете. "Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети интернет, могут носить мошеннический характер. Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса - это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью", - подчеркнул замминистра.

Ранее сообщалось, что ряд СМИ со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщили, что мошенники начали массово регистрировать фейковые домены, связанные с вакцинами от коронавируса, и предлагают оформить предзаказ на вакцину со скидкой.