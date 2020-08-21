На "Армии-2020" покажут новые образцы стрелкового оружия

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" будут показаны новые образцы стрелкового оружия - пистолетные комплексы.

Одной из изюминок станет снайперский гражданский карабин, созданный на базе военной "антиматериальной" винтовки калибра 12,7-мм.

Новейшие разработки представят Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), холдинг "Высокоточные комплексы" и концерн "Калашников".

ЦНИИТОЧМАШ впервые покажет пистолеты калибра 9х19: спортивный "Аспид" и самозарядный компактный "Полоз", предназначенный для оперативного и скрытого ношения сотрудниками МВД и Росгвардии. Обе модели имеют планки Пикатинни для установки дополнительного оснащения. Кроме того, ЦНИИТОЧМАШ впервые покажет уникальную экспериментальную разработку института конца 70-х - начала 80-х годов прошлого века − подводный пулемет АГ-026 калибра 5,66 мм.

"Высокоточные комплексы" представят гражданскую версию крупнокалиберной "антиматериальной" снайперской винтовки ОСВ-96 − МЦ 567. Ее создание стало результатом растущего интереса к стрелковому оружию калибра 12,7 мм на гражданском рынке. Подобное оружие пользуется высоким спросом у охотников и любителей спортивной стрельбы, а также корпоративных заказчиков, занятых добычей полезных ископаемых, прокладкой трубопроводов и геологоразведкой. Карабин имеет складную конструкцию: в течение нескольких секунд он складывается для транспортировки, при этом длина уменьшается на треть. Прицельная дальность - 1800 метров, вместимость магазина - пять патронов.

"Калашников" в этом году покажет прототип нового ручного пулемета РПЛ-20, новый автомат АК-19 в калибре НАТО 5,56х45 и первое в России смарт-ружье с возможностью синхронизации с гаджетами.