Начались продажи туров по России с кешбэком

Начиная с сегодняшнего дня туристы, выбравшие путешествие по России и готовые оплатить его картой "Мир", смогут вернуть от 5 до 15 тысяч из потраченных на поездку денег. Дополнительное условие - продолжительность тура не может быть меньше четырех ночей.

Кроме того, по популярным направлениям - таким как Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область - купить поездку с кешбэком можно будет только на даты после 1 октября.

Как было объявлено ранее, при стоимости тура от 25 до 50 тыс. рублей путешественнику вернут 5 тысяч рублей. Если бюджет поездки от 50 до 75 тысяч рублей, то 10 тысяч рублей. За заказ более дорогого отдыха кешбэк составит 15 тысяч рублей.

Всего государство выделило на эту программу 15 млрд рублей. Предполагается, что этого будет достаточно для участия в программе 3 млн туристов.

Подробные правила покупки туров с кешбэком можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф