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21.08.2020 09:44
Рубрика: Экономика

Начались продажи туров по России с кешбэком

Текст: Алексей Дуэль
Начиная с сегодняшнего дня туристы, выбравшие путешествие по России и готовые оплатить его картой "Мир", смогут вернуть от 5 до 15 тысяч из потраченных на поездку денег. Дополнительное условие - продолжительность тура не может быть меньше четырех ночей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кроме того, по популярным направлениям - таким как Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область - купить поездку с кешбэком можно будет только на даты после 1 октября.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Как получить кешбэк за путешествие по России

Как было объявлено ранее, при стоимости тура от 25 до 50 тыс. рублей путешественнику вернут 5 тысяч рублей. Если бюджет поездки от 50 до 75 тысяч рублей, то 10 тысяч рублей. За заказ более дорогого отдыха кешбэк составит 15 тысяч рублей.

Всего государство выделило на эту программу 15 млрд рублей. Предполагается, что этого будет достаточно для участия в программе 3 млн туристов.

Подробные правила покупки туров с кешбэком можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф

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