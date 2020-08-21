Найден способ сделать iPhone дешевле

Компания Apple рассматривает различные способы снижения себестоимости iPhone, который выйдет в 2021 году. В частности, инженеры намерены использовать более дешевую плату аккумулятора, имеющую упрощенную конструкцию.

Об этом рассказал аналитик Мин-Чи Куо, пишет MacRumors.

Удешевление компонентов iPhone необходимо для того, чтобы разместить в нем модули, необходимые для поддержки сетей пятого поколения 5G и не допустить повышения розничных цен на смартфоны.

Реализация поддержки 5G повысит затраты на производство iPhone на 75-85 долларов. Использование новой платы стоимостью в среднем на 40-50 процентов дешевле поможет компании компенсировать эти расходы, считает Мин-Чи Куо.