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Названа дата выхода игры Crysis Remastered

Текст:   Богдан Бобров
21.08.2020,  
17:45
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Студия Crytek опубликовала новый трейлер ремастера Crysis и назвала дату релиза - игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One 18 сентября.

Новое видео полностью посвящено технической составляющей проекта - в ролике авторы демонстрируют разницу в освещении, текстурах, отражениях и других графических прелестях, из-за которых у многих видеокарт может возникнуть острая необходимость в огнетушителе.

В конце ролика среди целевых платформ на ПК указан только онлайн-магазин Epic Games Store - возможно, игра станет очередным эксклюзивом этой площадки, минуя Steam.

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