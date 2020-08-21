Названа дата выхода игры Crysis Remastered

Студия Crytek опубликовала новый трейлер ремастера Crysis и назвала дату релиза - игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One 18 сентября.

Новое видео полностью посвящено технической составляющей проекта - в ролике авторы демонстрируют разницу в освещении, текстурах, отражениях и других графических прелестях, из-за которых у многих видеокарт может возникнуть острая необходимость в огнетушителе.

В конце ролика среди целевых платформ на ПК указан только онлайн-магазин Epic Games Store - возможно, игра станет очередным эксклюзивом этой площадки, минуя Steam.