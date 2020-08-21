Объявлен конкурс на создание эскизного проекта многоразовой ракеты "Амур"

Роскосмос объявил конкурс на создание эскизного проекта многоразовой ракеты "Амур". Об этом говорится в тендерной документации, опубликованной на сайте госзакупок.

"Создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе. Эскизный проект", - говорится в техническом задании корпорации. Опытно-конструкторская работа будет называться "Амур-СПГ", сама ракета - "Амур". Срок подготовки эскизного проекта - до 21 декабря текущего года, начальная стоимость тендера - 407 млн руб.

Себестоимость запуска новой российской метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой первой ступенью и без разгонного блока составит 22 млн долларов. Предусматривается, что блок первой ступени будет использоваться до десяти раз. В материалах уточняется, что себестоимость запуска ракеты "Амур" без посадки блока первой ступени и ее повторного использования и без применения разгонного блока, который позволяет выводить спутники, например, на геостационарную орбиту, должна составлять не более 30 млн долларов. Без возвращения первой ступени, но с разгонным блоком - не более 35 млн долларов. Стоимость пусковой услуги новой ракеты является приоритетным моментом при ее разработке, - сообщает ТАСС.

Надо сказать, что коммерческая ракета под заданную стоимость запуска создается в отечественном ракетостроении впервые. Ракета "Амур" будет двухступенчатой, ее первая ступень сможет использоваться как в многоразовом, так и в одноразовом варианте. Носитель сможет выводить на орбиту до 12 тонн нагрузки на опорную орбиту без спасения первой ступени и 9,5 тонн с многоразовой ступенью. В новой ракете будет при необходимости использоваться разгонный блок "Фрегат" из состава ракет-носителей серии "Союз".

На "Амуре" с Восточного будут выводиться в космос автоматические спутники различного назначения.