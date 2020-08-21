Обновление Lightroom стерло фотографии пользователей iPhone и iPad

Выпущенное компанией Adobe обновление приложения Lightroom для iPhone и iPad удалило фотографии и дополнительные настройки в приложении, которые не были синхронизированы с облаком Lightroom. Об этом пишет портал The Verge.

Первые жалобы на проблему появились еще 18 августа, когда приложение Lightroom для операционной системы iOS обновилось до версии 5.4. Пользователи бесплатной версии и обладатели подписки пожаловались на пропажу фотографий с устройств.

На следующий день в Adobe признали проблему и заявили, что клиенты компании могли потерять фотографии при обновлении приложения до версии 5.4 и заявили, что "данные файлы не подлежат восстановлению". Также в компании "искренне извинились" перед теми, кто потерял важные данные.

В приложении Lightroom уже вышло обновление - версия 5.4.1 с исправлением недочета, но, к сожалению, оно ничего не может сделать с уже потерянными данными. При этом в самой компании Adobe не уточняют, какое именно количество пользователей затронула эта проблема.