Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.

По словам доктора, люди открытые, общительные, счастливые, с позитивным взглядом на мир, "существенно меньше болеют". Если сравнивать их с людьми закрытыми, неудовлетворенными жизнью, склонными к агрессии.

Врач уточнил, что до сих пор неизвестно, почему раковые клетки появляются в организме. Но есть доказательства того, что заболевание провоцируется рядом факторов, среди которых - стрессы, плохое питание, вредные привычки, хронический воспалительный процесс, генетическая предрасположенность.

Кандидат медицинских наук отметил, что у тех, кто ведет здоровый образ жизни, прогноз по онкологическим заболеваниям "существенно лучше".

- Как у тех, кто заболел, так и у тех, кто может заболеть, - уточнил онколог.