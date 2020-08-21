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21.08.2020 19:13
Рубрика: Экономика

Операторам предложили протестировать 5G на отечественном оборудовании

Текст: Светлана Ментюкова

Российские операторы связи получили предложение протестировать первое отечественное оборудование для пятого поколения мобильной связи 5G. Об этом в интервью проекту "Цифровая журналистика" рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов, передает ТАСС.

Фото: iStock
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"На днях у нас состоялась рабочая группа в рамках АНО "Цифровая экономика" по данному вопросу. И коллеги из промышленности предложили операторам связи поучаствовать в тестировании отечественных разработок", - сообщил он. По словам Олега Иванова, операторы изучают это предложение.

При этом он также не исключил, что внедрение отечественных разработок может сдвинуть сроки внедрения технологии на год-полтора, в отличие от строительства сетей связи пятого поколения на иностранном оборудовании.

Ее одним препятствием к ускоренному внедрению 5G - Олег Иванов назвал получение необходимых диапазонов частот, в частности самого перспективного - 3,4-3,8 ГГц. Сейчас, по его словам, рассматривается возможность использования в качестве основных диапазонов 2,3-2,4 ГГц, 2,5-2,7 ГГц, 4,4-4,99 ГГц. "Также это может быть миллиметровый диапазон (выше 24 ГГц) - для создания технологический сетей связи", - уточняется в сообщении.

5G - пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced.

Экономика Отрасли Связь

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