Отец Джордана Ларссона стал тренером "Барселоны"

Известный в прошлом шведский футболист Хенрик Ларссон, отец форварда московского "Спартака" Джордана Ларссона, вошел в тренерский штаб Рональда Кумана в "Барселоне".

Как сообщает сайт каталонского клуба, бывший футболист "Барселоны" будет помощником главного тренера Рональда Кумана. Еще одним помощником голландца стал Алфред Схредер. Контракт с обоими специалистами подписан на два года. Хенрик Ларссон - бронзовый призер чемпионата мира 1994 года. За "Барселону" он выступал с 2004 по 2006 годы. В составе каталонцев дважды выиграл чемпионат Испании и один раз - Лигу чемпионов. Всего за клуб он провел 40 матчей, в которых забил 13 голов.

На назначение Ларссона-старшего отреагировали в "Спартаке". В Twitter клуба тут же появилось шутливое сообщение. "Догадываемся, кто будет вашей трансферной целью, но этот парень нужен нам самим. Готовьте 100 млн или даже не пишите", - написали сотрудники пресс-службы клуба.