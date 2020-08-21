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21 августа 2020 г. 13:39

В этой роще березовой

Стихи Николая Заболоцкого

Музыка Кирилла Молчанова

В этой роще березовой,

Вдалеке от страданий и бед,

Где колеблется розовый

Немигающий утренний свет.

Где прозрачной лавиною,

Льются листья с высоких ветвей,

Спой мне, иволга, песню пустынную,

Песню жизни моей.

Но ведь в жизни солдаты мы,

И уже на пределах ума,

Содрогаются атомы,

Белым вихрем, взметая дома.

Как безумные мельницы,

Машут войны крылами вокруг,

Где ж ты, иволга, леса отшельница,

Что ты смолкла, мой друг?

За великими реками

Встанет солнце, и в утренней мгле,

С опаленными веками

Припаду я убитым к земле.

Крикнув бешеным вороном,

Весь, дрожа, замолчит пулемет,

И тогда в моем сердце разорванном

Голос твой запоет.

Полный текст стихотворения - на портале culture.ru

Темы дня:
#Песни Родины