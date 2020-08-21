Стихи Николая Заболоцкого
Музыка Кирилла Молчанова
В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет.
Где прозрачной лавиною,
Льются листья с высоких ветвей,
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей.
Но ведь в жизни солдаты мы,
И уже на пределах ума,
Содрогаются атомы,
Белым вихрем, взметая дома.
Как безумные мельницы,
Машут войны крылами вокруг,
Где ж ты, иволга, леса отшельница,
Что ты смолкла, мой друг?
За великими реками
Встанет солнце, и в утренней мгле,
С опаленными веками
Припаду я убитым к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь, дрожа, замолчит пулемет,
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоет.
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