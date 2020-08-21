В марте нынешнего года в капитал аккумуляторной компании "Ригель" вошли новые акционеры: 100 процентов акций "Ригеля" приобрел холдинг "Теллус-Групп", стратегическим партнером которого выступает финансово-промышленная группа "Евроинвест". О том, как это повлияло на развитие бизнеса, разработке перспективных батарей и участии в форуме "Армия" "РГ" рассказал генеральный директор аккумуляторной компании "Ригель" Евгений Власов.

Евгений Николаевич, как смена собственника отразится на деятельности предприятия?

Евгений Власов: Именно сегодня компания "Ригель", опираясь на надежный научный и инновационный задел, получила заслуженные возможности раскрыть свой потенциал. Являясь собственниками серьезных производственных активов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, новые акционеры "Теллус-Групп" и их стратегические партнеры в лице инвестиционной компании "Евроинвест" управляют в том числе холдингом "Светлана", одним из лидеров производства отечественной электроники, который с каждым годом демонстрирует устойчивый рост производственной и финансовой эффективности.

Помимо АК "Ригель" в портфель успешно развивающихся промышленных активов "Теллус-Групп" входят Технопарк в сфере IT-технологий, индустриальные парки "Приневский" и "Кола", а также завод "Реконд" - одно из ведущих российских предприятий радиоэлектронной отрасли России.

Все это говорит о системном подходе новых акционеров к расширению своих промышленных активов. Уже сейчас у нас наметились перспективы использования наработок компании "Светлана" в области создания элементов силовой электроники на базе карбида кремния, а также ряда других промышленных компаний, входящих в сферу интересов наших акционеров, для создания инновационных высокоэнергетических аккумуляторов. Можно уверенно утверждать, что кооперация такого масштаба способна создать синергию уникальных компетенций участников и обеспечить опережающий рост отрасли на годы.

Каковы будут инвестиции в развитие "Ригеля" и на что пойдут эти средства?

Евгений Власов: Совместно с инвестиционной компанией "Евроинвест" холдинг "Теллус-Групп" планирует инвестировать собственные средства в обеспечение стабильного развития предприятия с выводом его на уровень лучших мировых производителей литий-ионных аккумуляторов и батарей на их основе, которые необходимы для комплектования современных образцов как гражданской техники, так и оборудования, поставляемого по гособоронзаказу.

С момента вхождения в акционерный капитал АК "Ригель" холдинг "Теллус-Групп" в партнерстве с ИК "Евроинвест" инвестировали 125 миллионов рублей в стабилизацию оперативной деятельности предприятия и обеспечение выполнения всех обязательств по действующим контрактам. А учитывая еще 275 миллионов рублей, дополнительно направляемых на модернизацию существующего производства до конца 2020 года, объем инвестиций составит 400 миллионов рублей.

Каких еще результатов удалось добиться за пять последних месяцев?

Евгений Власов: Невзирая на сложное положение, связанное с пандемией, была стабилизирована ситуация по выплате заработной платы, а также прекращен отток специалистов. Кроме того, сформирован трудовой коллектив, который на сегодня насчитывает 200 сотрудников.

У предприятия появился новый совет директоров, в состав которого вошли ведущие топ-менеджеры, отлично зарекомендовавшие себя при разработке и претворению в жизнь программы модернизации завода "Светлана". Председателем совета директоров "АК "Ригель" избран Игорь Козлов, в 2016-2017 годах руководивший федеральным холдингом "Росэлектроника", а с 2019 года возглавляюший совет директоров холдинга "Светлана".

Отдельно хочется отметить, что возобновлен устойчивый выпуск серийной продукции в рамках ранее заключенных контрактов по гособоронзаказу. Одновременно с этим проведена ревизия ведущихся опытно-конструкторских работ (ОКР), а также корректировка графиков этих работ. Ключевыми партнерами-заказчиками выступают такие отраслевые лидеры, как компании "Рубин" и "Малахит", МВТУ им. Баумана, а также непосредственно Минпромторг России.

Одним из главных достижений новых собственников является стабильно работающее предприятие, выполняющее свои обязательства перед заказчиками, а также возможность реализации инженерно-конструкторского потенциала для проведения инновационных разработок. Сейчас на предприятии проводятся работы по освоению новой электрохимической системы на основе литий-феррум-фосфата (LFP).

Также в структуре производственного центра удалось сохранить уникальный учебно-испытательный комплекс для проведения испытания высокоемких аккумуляторных батарей различного назначения и обучения специалистов для нужд ВМФ.

Какие перспективы, на ваш взгляд, ожидают компанию "Ригель": выход на новые рынки, разработка инновационных инженерных решений?

Евгений Власов: Как отмечалось ранее, "Ригель" уже сейчас располагает современным конструкторским бюро для разработки новых аккумуляторов и аккумуляторных батарей, включая системы независимой энергетики на их основе.

Задачей нашего планирования на сегодня является увеличение объема выручки более чем в семь раз: с 300 миллионов до 2,2 миллиарда рублей в год. При этом перспективным рынком для нас является не только рынок гособоронзаказа, но и рынок гражданской продукции.

Одним из первых направлений развития станут вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новой отечественной высокоэнергетической батареи на отечественных литий-ионно-железофосфатных аккумуляторах. Соответствующее соглашение было недавно подписано с НПК Морсвязьавтоматика и компанией "Эмпериум", выпускающим первые отечественные электросуда.

По мнению экспертов комитета по транспорту Санкт-Петербурга, разработанные АК "Ригель" батареи найдут широкое применение не только на водном или наземном транспорте, но и в решении задач оптимизации нагрузок и пиковой мощности для энергосетевого хозяйства города.

Какие у вас ожидания от форума "Армия-2020"?

Евгений Власов: Для нас "Армия-2020" является одной из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетной площадкой для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.

"Ригель" имеет огромный опыт сотрудничества как с Министерством обороны РФ, так и с отечественными судостроителями, работающими на гособоронзаказ

Стоит только упомянуть, что первое упоминание о компании "Ригель" относится к 1897 году, как заводу "Тюдоръ" (совместному предприятию Siemens и General Electric), занимавшемуся разработкой и производством первых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для подводных лодок "Сиг", "Карась", "Форель" и "Щука".

Технологии не стоят на месте, и создание новых партнерских объединений может явить собой основу успешного развития. Участвуя в форуме "Армия-2020", надеемся донести до действующих заказчиков и новых партнеров, что с помощью новых акционеров и ключевой роли ИК "Евроинвест" "Ригель" переходит на следующий виток своего инновационного развития. А верность традициям является залогом успешного сотрудничества.