Путин обсудил ситуацию в Беларуси на Совбезе РФ

Президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Участники обсудили ситуацию в Беларуси. Владимир Путин обстоятельно рассказал о серии телефонных международных контактов, которые прошли на этой неделе. Была подчеркнута неприемлемость какого-либо вмешательства извне в дела республики и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также были затронуты итоги консультаций с США по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.