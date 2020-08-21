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21.08.2020 02:00
Рубрика: Экономика

Разовое посещение фитнес-клубов подешевело на 200 рублей

Текст: Екатерина Петрова
Средний чек на разовые услуги фитнес-клубов после снятия ограничений составил 500-600 рублей, говорится в исследовании компании Mobifitness, данные которого предоставлены в распоряжение "РГ". В сравнении с докарантинным периодом эта цифра снизилась - в январе-марте 2020 года за разовую услугу клиенты платили в среднем 700 рублей.
Фото: Сергей Куксин Фото: Сергей Куксин
Фото: Сергей Куксин
Фото: iStock
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Это может объясняться, в том числе, большим количеством акций и предпродаж, полагают аналитики компании. При этом уже сейчас фиксируется тенденция к увеличению этого показателя.

Те клиенты, которые занимались с тренерами клубов и студий во время карантина в онлайн-формате, платили за разовое занятие в среднем 200-300 рублей. После снятия ограничений часть клиентов не торопилась переходить обратно в офлайн. Количество записей на онлайн в июле выросло в 20 раз с начала года: до 200-250 в день по сравнению с 10-15 записями в январе-марте, отмечается в исследовании. Сегодня на дистанционные занятия приходится в среднем около 1,6% от общего объема доходов клуба. В основном пользуются спросом йога, медитация и растяжка.

Вместе с тем, фитнес-клубы сообщают о постепенно возвращении клиентов в залы, на персональные и групповые тренировки. Так, в июле количество записей в клубы возросло в 2,5 раза по сравнению с июнем.

В целом выручка клубов за почти шесть недель работы достигла 37% от докризисных показателей в России и 43% - в Москве. На показатели выручки влияет летний сезон, который традиционно является периодом спада для игроков отрасли. Кроме того, в ряде российских регионов сохраняются ограничения на работу объектов фитнеса.

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