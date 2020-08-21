Бонусами карты "Тройка" теперь можно оплачивать сотовую связь

У владельцев транспортных карт "Тройка", участвующие в программе лояльности "Город", появилась возможность оплатить сотовую связь бонусами. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"По карте "Тройка" теперь можно бонусами оплачивать сотовую связь. Функция доступна всем владельцам карты "Тройка" - участникам программы лояльности "Город", - говорится в сообщении.

Пользователи "Тройки" получают бонусы за пополнение проездного. Теперь ими можно оплачивать сотовую связь у всех крупных российских операторов. Также в пресс-службе добавили, что, если присоединиться к "Городу" сейчас, на счет поступят бонусы за все пополнения "Тройки" за последние шесть месяцев на сумму от 250 руб.