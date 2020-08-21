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21.08.2020 12:12

Глава самоуправления Калуги посетил производство АСУ

20 августа глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил акционерное общество "Алгонт".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Предприятие выпускает комплексные системы безопасности, автоматизированные системы управления и контроля, оборудование и технические средства защиты, средства программного обеспечения. Силами высококвалифицированных специалистов постоянно ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Продукция поставляется как в государственные структуры: Министерство обороны РФ, ФСБ, Роспотребнадзор, "Росатом", "Центральный банк РФ", так и в крупные акционерные общества: "Газпром", "Концерн Росэнергоатом", "ГМК "Норильский никель" и "ГАЗ".

Фото: Калужская городская дума
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На шести из девяти российских атомных электростанций используется оборудование, разработанное и изготовленное АО "Алгонт". Всего в России по данной тематике работает четыре предприятия.

27 августа "Алгонт" отмечает 30-летний юбилей, к знаменательной дате приурочено открытие нового научно-производственного корпуса, задействованного в создании новейших аппаратно-программных комплексов. Здание оборудовано современной сетевой инфраструктурой, оборудованием, демонстрационными и тестовыми стендами для разработки и проведения НИОКР по государственному заказу и инициативным разработкам.

Глава городского самоуправления осмотрел цеха и новый корпус, обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководством акционерного общества.

Фото: Калужская городская дума
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"Коллектив предприятия вносит значительный вклад в укрепление экономического и научного потенциала Калуги, содействует динамичному развитию нашего города, - подчеркнул Александр Иванов. - Замечательно, что среди калужских компаний есть такое современное и высокотехнологичное предприятие, продукция которого пользуется высоким спросом на всей территории страны. Акционерное общество "Алгонт" динамично развивается, предоставляет более трехсот рабочих мест для калужан, уверен, что дальнейшем коллектив ждут новые успехи и достижения".

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