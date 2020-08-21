Хуснуллин оценил дорожное строительство в Брянской области

В Брянскую область приехали с рабочей поездкой зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин и первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Их цель - оценить выполнение в регионе ключевых задач по нацпроектам в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Вместе с губернатором Александром Богомазом чиновники посетили в Брянске ряд строящихся и уже готовых к введению в строй социально значимых объектов. Хуснуллин первым делом посмотрел, как строится новый Литейный мост в Бежицком районе города. Коронавирус не остановил здесь работу дорожников - мост сдадут уже к 1 сентября, а не в декабре, как планировалось, Кроме того, подготовкой проектно-сметной документации здесь занимается собственный институт, что также экономит и время, и деньги.

Вице-премьер отметил, что в регионе заранее проводятся торги, это позволяет вести работы с опережением графика и закупать строительные материалы по оптимальным ценам.

- Это абсолютно правильный подход, - сказал Марат Хуснуллин. - Вы молодцы по дорожному строительству. Это очень важно и для развития жилищного строительства.

Напомним, строительство первой очереди Литейного моста началось 27 ноября 2019 года. Оно ведется в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Длина его - 270 метров, ширина проезжей части - 8,5 м, ширина тротуаров - 2,7 м. Стоимость - более 450 миллионов рублей.

Дорога по улице Литейной, в структуру которой входит Литейный мост, обеспечивает выход на федеральную трассу Брянск-Смоленск. Магистраль принимает основную нагрузку грузового транспорта между Бежицким и Советским районами, а также обеспечивает связь грузовых потоков города с федеральной трассой. Учитывая, что Бежицкий район - промышленный центр города, необходимо увеличение в перспективе пропускной способности дороги и моста. В связи с этим было принято решение о том, что после реконструкции мост должен иметь четыре полосы движения. А проведение реконструкции в два пусковых комплекса позволило не закрывать движение по одной из главных транспортных артерий города.

В настоящее время уже готова опорная часть моста - построено 12 опор, из 99 балок уложены 81, обустроены подходы к сооружению. Продолжается укладка балок, установка перильного ограждения и монтаж освещения. Освещение выполнено на 80%. Ежедневно на объекте трудятся около 150 человек и 30 единиц техники.

Всего за пять лет в Брянской области в нормативное состояние приведено 2375,94 км дорог, на что потрачено 22 195,3 млн рублей. Среди них из областного бюджета - 17 880,4 млн рублей, федерального - 4 314,9 млн рублей. По программе "Устойчивое развитие сельских территорий" с 2015 по 2019 годы построено и реконструировано 139,944 км автодорог общей стоимостью 2087,708 млн рублей. Среди масштабных проектов - реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции "Брянск I", Первомайского моста, моста в Жуковке.

Глобальные дорожные работы продолжаются в 2020 году. Ведется строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск I - Брянск II, реконструкция Литейного моста. Объем дорожного фонда на 2020 год составляет 7 152,7 млн рублей, а с учетом планируемого увеличения иных межбюджетных трансфертов он составит 8 038,2 млн рублей. Запланировано привести в нормативное состояние 600,151 км автодорог. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" строится и реконструируется 38 трасс общей протяженностью 67,225 км. Лимит финансирования 2020 года - 2031,2 млн рублей.