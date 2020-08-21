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21.08.2020 11:31
Рубрика: Власть

Кандидатуру Михаила Птицына одобрили на пост председателя Мосгорсуда

Текст: Иван Егоров

Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Заседание коллегии проходило в пятницу утром за закрытыми дверями, а сам действующий председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын присутствовал на нем по видеоконференцсвязи.

Не прошло и 10 минут, как коллегия огласила свое решение - рекомендовать Птицына Михаила Юрьевича на должность председателя Московского городского суда.

Согласно докладу ВККС, Птицын, в 1992 году закончил закончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности правоведение и имеет 27-летний стаж в судебной системе. Он кандидат юридических наук, имеет ведомственные награды.

Действующий председатель Ольга Егорова свою кандидатуру на конкурс не выставляла. Как впрочем, не было на конкурсе ВККС и других претендентов, кроме Птицына.

Ольга Егорова возглавляет столичный суд с 2000 года. Последний раз она была переназначена на должность указом президента от 25 октября 2014 года. То есть ее полномочия истекают в конце октября. Согласно закону о статусе судей, председатель Мосгорсуда назначается указом президента сроком на 6 лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. За полгода до окончания срока полномочий действующего председателя объявляется конкурс на замещение его вакантной должности. После положительного утверждения ВККС кандидатура претендента должна пройти согласование в кадровой комиссии при президента РФ и только после этого может быть утверждена указом главы государства.

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