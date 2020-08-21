Каждый 11 предприниматель России работает в Москве

В июле в Москве было зарегистрировано 5585 новых индивидуальных предпринимателей, что в 3,3 раза больше, чем в апреле текущего года. Эта же цифра сопоставима с уровнем прироста ИП июля-августа 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московская агломерация является самым большим в Европе потребительским рынком, при этом в столице созданы все необходимые условия для работы индивидуальных предпринимателей.

"Положительная динамика по регистрации индивидуальных предпринимателей в столице начала восстанавливаться в июне-июле после снятия временных ограничений, вместе с ростом потребительского спроса. По данным ФНС, в целом за семь месяцев 2020 года в Москве было зарегистрировано 29,4 тысячи новых ИП, а общее количество действующих индивидуальных предпринимателей в городе на 1 августа составило 360,4 тысячи единиц", - уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов заявил, что в среднем в столице работает каждый 11 российский предприниматель. "Москва является абсолютным российским лидером по развитию индивидуального предпринимательства", - сказал он.