Михаил Ефремов отказался от услуг своего адвоката

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что отказывается от своих адвокатов и наймет кого-то посильнее. Речь идет об Эльмане Пашаеве и его помощнице. К такому решению Ефремова подтолкнули постоянные смешки и подтрунивания со стороны адвокатов потерпевших, когда выступали свидетели в защиту актера.

По его словам, защитники убеждали, что у нас самый справедливый суд, однако когда приходили люди больные и слабые, их "обхихикивали".

"Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве помощников и консультантов, а я найму других посильнее", -заявил Ефремов.

После этого заявления актера судья Елена Абрамова объявила перерыв в заседании суда до 24 августа.