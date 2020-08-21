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21.08.2020 17:19
Рубрика: Общество

Москву украсят ко Дню российского флага

Текст: Ирина Огилько

Праздничные плакаты с триколором и флаги украсят Москву ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Бабкин/ РГ
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"Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора, - отметил Петр Бирюков. - В этом году более 250 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах".

По его словам, на пяти мостах - Большом Москворецком, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском - будут установлены бело-сине-красные флаговые композиции.

Для создания праздничной атмосферы на фасадах нескольких домов на Новом Арбате и Тверской улице вечером в субботу включат архитектурно-художественную подсветку в цветах российского флага.

Заммэра сообщил, что специально к празднику были подготовлены поздравительные ролики. Они будут транслироваться на медиафасадах зданий №8 и №28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа.

Кроме того, 22 и 23 августа пройдет трансляция видеороликов на домах-книжках на Новом Арбате.

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