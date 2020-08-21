Названа предварительная причина взрыва газа в Ярославле

Основной версией взрыва в Ярославле называют утечку газа. Рассматривается также вариант неисправности газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщение о взрыве газа поступило в дежурную службу МЧС в 19:14, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. ЧП произошло в Дзержинском районе на улице Батова. Газ взорвался в квартире на 4-м этаже 10-этажного дома.

В результате обрушились перекрытия с 2 по 6 этажи. По предварительным данным МЧС, при ЧП погибла женщина, имеются также трое пострадавших.

После взрыва в доме начался пожар. По словам очевидцев, пожарные спасали находящихся в здании жильцов через окна с помощью подъемника. На данный момент людей эвакуировали, пожар локализован. На месте работают 29 единиц техники и 103 человека личного состава МЧС. Есть ли под завалами люди - уточняется.