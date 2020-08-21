Один человек погиб в результате взрыва газа в Ярославле

В Ярославле произошел взрыв газа в жилом 10-этажном доме. В результате один человек погиб и трое получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Взрыв бытового газа произошел на улице Батова в доме № 5. ЧП случилось на четвертом этаже. В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах, также пострадали второй и шестой.

После взрыва начался пожар, на место выехали расчеты.

Всего в доме около 200 квартир. Сейчас проводится эвакуация жильцов, под завалами могут оставаться люди.