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21.08.2020 20:12
Рубрика: Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва газа в Ярославле

Текст: Елена Шулепова (Ярославль)

В Ярославле произошел взрыв газа в жилом 10-этажном доме. В результате один человек погиб и трое получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Волгограде скончался пострадавший при взрыве заправки водитель МЧС

Взрыв бытового газа произошел на улице Батова в доме № 5. ЧП случилось на четвертом этаже. В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах, также пострадали второй и шестой.

После взрыва начался пожар, на место выехали расчеты.

Всего в доме около 200 квартир. Сейчас проводится эвакуация жильцов, под завалами могут оставаться люди.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Взрывы газа в домах

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