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21.08.2020 21:42
Рубрика: Власть

ОП Москвы: Очное и онлайн-голосование на довыборах пройдут в разные дни

Текст: Анна Полтавцева

Разъяснение, как будет проходить голосование о дополнительных выборах в советы депутатов столичных муниципальных округов Бабушкинский и Марьино, журналистам дали в Общественной палате Москвы. Там рассказали:

Власти Москвы рассказали о нарушениях магазинами мер по COVID-19

- Мы видим, что у нас начинается рост количества людей, которые хотят голосовать электронно. Хотя участвует в этих выборах довольно мало избирателей - 68 тыс. из 7,5 млн. Тем не менее, уже около 2 тыс. человек захотели проголосовать электронно. На голосовании по поправкам их было 8,5 тыс. в этих округах. Хотелось бы, конечно, чтобы кандидаты призвали своих избирателей голосовать электронно тоже, потому что в Москве не будет трехдневного голосования. Первые два дня будет только электронное Голосование, а участковая избирательная комиссия будет работать только в воскресенье.

Всего на этих выборах будет работать 30 участковых избирательных комиссий и две электронные избирательные комиссии. Сейчас они формируются. Одновременно ОП набирает около 65 наблюдателей, по два на каждый участок - один основной, один резервный. Набираем по желанию.

На mos.ru открылся проект, посвященный выборам муниципальных депутатов округов Марьино и Бабушкинский

Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием работает уже в полную силу. Во вторник, 25 числа, он намерен пригласить всех 26 зарегистрированных кандидатов и ответить на их вопросы.

Напомню, ранее Мосгоризбирком сообщал, что желающим горожанам проголосовать онлайн на дополнительных выборах в советы депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино, нужно подать заявление до 7 сентября.

Справка "РГ"

В день единого голосования, 13 сентября, в столице пройдут дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. В каждом из этих округов выберут на освободившиеся места двух депутатов. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьино или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. Для удобства москвичей предусмотрены разные способы голосования: 13 сентября на участке или дома, на участке досрочно (со 2 по 12 сентября, если есть уважительные причины), или можно отдать голос онлайн - в любом месте, с любого устройства с доступом в интернет (11 и 12 сентября).

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