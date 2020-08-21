21 августа в Калуге открылась выставка-ярмарка "Калужское гостеприимство".
Фото: Калужская городская дума
Свои товары демонстрировали калужские фермеры и предприятия. Жители областного центра могли продегустировать и приобрести: мясо, молоко, хлеб, кондитерские изделия, мед и многое другое.
Ярмарку посетил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.
Глава Калуги ознакомился с продукцией, которую калужане предлагают своим землякам и жителям других регионов, и пообщался с производителями.
"Радует, что с каждым годом растет количество и качество продукции, выпущенной калужскими производителями, - отметил Александр Иванов. - Это свидетельствует об успешном развитии сельского хозяйства города и региона, росте предпринимательской активности. На ярмарке для калужан и гостей города представлен широкий ассортимент высококачественных товаров".