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21.08.2020 15:16

Открылась выставка-ярмарка "Калужское гостеприимство"

21 августа в Калуге открылась выставка-ярмарка "Калужское гостеприимство".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Свои товары демонстрировали калужские фермеры и предприятия. Жители областного центра могли продегустировать и приобрести: мясо, молоко, хлеб, кондитерские изделия, мед и многое другое.

Фото: Калужская городская дума
Глава самоуправления Калуги посетил производство АСУ

Ярмарку посетил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Глава Калуги ознакомился с продукцией, которую калужане предлагают своим землякам и жителям других регионов, и пообщался с производителями.

"Радует, что с каждым годом растет количество и качество продукции, выпущенной калужскими производителями, - отметил Александр Иванов. - Это свидетельствует об успешном развитии сельского хозяйства города и региона, росте предпринимательской активности. На ярмарке для калужан и гостей города представлен широкий ассортимент высококачественных товаров".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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