Спикер Липецкого облсовета рассказал о переменах в законодательстве

Устав Липецкой области, главный финансовый документ субъекта, законодательство о региональной символике и другие нормативные акты претерпят изменения. Предпосылками для поправок стали, во-первых, поддержанные россиянами обновления Конституции РФ, во-вторых, выход из ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, поддержка как бизнеса, так и семей с детьми, липчан, которые остро нуждаются в помощи. О работе депутатов и новых законопроектах мы беседуем со спикером регионального парламента Павлом Путилиным.

Павел Иванович, с 4 июля мы живем по положениям обновленной Конституции. На фоне принятых поправок в основной закон страны, необходимы изменения регионального законодательства. Какие местные законы будут меняться в первую очередь?

Павел Путилин: Действительно, нам предстоит масштабная и напряженная работа по изменению законодательства в связи с принятием поправок. Как сказал президент Владимир Путин, "речь идет о качественном развитии всей законодательной базы страны". Причем для претворения поправок в жизнь необходима слаженная работа властей всех ветвей и уровней. От этого во многом зависит рост благополучия граждан, появление новых возможностей для развития потенциала каждого жителя Липецкой области и нашей страны в целом.

Нам предстоит изменить свыше 650 региональных уставов, законов и нормативных актов. Среди них, в первую очередь, следует отметить основной закон региона - Устав Липецкой области. Доступная и качественная медицинская помощь, сохранение и укрепление общественного здоровья, защита семьи, материнства, отцовства и детства, вопросы сельского хозяйства, молодежной политики и многие другие гражданские гарантии и права, установленные или дополненные поправками в Конституцию, должны найти свое отражение в этом документе.

Отдельно следует упомянуть поправку в Конституцию, согласно которой в Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат. В рамках реализации этих положений потребуется большая работа с нашим региональным Социальным кодексом.

Совсем скоро состоится очередная сессия областного совета. Какие вопросы, планируемые к рассмотрению в ее рамках, вы считаете наиболее важными?

Павел Путилин: На предстоящей сессии мы вносим изменение в главный финансовый документ региона: около 340 миллионов рублей будет направлено на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно, порядка 20 миллионов - на развитие материально-технической базы детских поликлиник, 35 миллионов - на ликвидацию несанкционированных свалок в городах Данков, Липецк, Елец. Еще 25 миллионов - на развитие и поддержку профессионального спорта: так, 13,3 миллиона получит ФК Металлург, 11,6 - волейбольный клуб.

Важнейшее направление бюджетной политики региона сегодня - это финансирование мер по преодолению последствий пандемии. Во время действия ограничений в Липецкой области мы неоднократно корректировали бюджет и выделяли дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Сегодня регион постепенно возвращается к привычной жизни. Большинство ограничений, которые вводились у нас из-за COVID-19, сняты. Но нам необходимо поддержать тех, кто по-прежнему на передовую борьбу с коронавирусом - наших медиков и работников стационарных организаций социального обслуживания. По итогам прошлой сессии значительные средства выделены на социальные выплаты безработным и на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. За счет перераспределения ассигнований некоторых статей бюджета 400 миллионов рублей дополнительно направлены на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

Казна муниципалитетов - важная тема: этим летом депутаты облсовета рассмотрели ряд законопроектов, которые позволят укрепить бюджеты районов и городских округов. Какие дополнительные источники доходов получат муниципалитеты?

Павел Путилин: Совершенно верно, некоторые доходы областной казны со следующего года будут зачисляться в местные бюджеты. Так, предлагается передать 15 процентов доходов областной казны от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, в бюджеты Липецка и Ельца. Кроме того, в бюджеты муниципальных районов и городских округов области в 100-процентном размере передаются доходы от налога на профессиональный доход. На следующей неделе такой проект закона будет вынесен на рассмотрение сессии.

Кроме того, мы уже приняли законопроект о передаче неналоговых доходов в муниципальные бюджеты. Это доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду, которые подлежали зачислению в бюджет Липецкой области. А также административные штрафы, установленные кодексом об административных правонарушениях РФ и также подлежащие зачислению в областной бюджет. Исключение составят штрафы за административные нарушения в области дорожного движения. Эти два вида неналоговых доходов в 100-процентном размере с 1 января 2021 года будут передаваться в бюджеты муниципалитетов и городских округов нашего региона.

Такое решение направлено на укрепление доходной части местных бюджетов наших городов и районов. Это позволит более эффективно решать вопросы местного значения.

В первом полугодии 2020 года значительно увеличилось число обращений к депутатам регионального парламента. С какими вопросами обращаются жители?

Павел Путилин: С середины марта в Липецком облсовете из-за ситуации с распространением коронавируса временно приостановлены личные приемы депутатами. Последние месяцы жители обращались к парламентариям в письменном виде, с помощью нашей электронной приемной. Увеличение числа обращений мы связываем с тем, что за время пандемии многим жителям региона были назначены дополнительные выплаты. В их числе - предприниматели, чей бизнес понес убытки, семьи с детьми и врачи. Поэтому люди обращались к нам за разъяснениями, как получить деньги, кому положены льготы. Таким образом, в целом выросло число обращений по социальной тематике. Но самыми злободневными проблемами по-прежнему остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Павел Иванович, вы являетесь автором поправок в закон "О гербе и флаге Липецкой области", которые были одобрены на 43-й сессии. В каких случаях теперь можно использовать официальные символы нашего региона?

Павел Путилин: Закон "О гербе и флаге Липецкой области" был принят в 2003 году. И поправки, которых мы говорим сегодня, продиктованы временем. Мы значительно расширили случаи использования официальной символики. Герб Липецкой области можно использовать на форменной одежде государственных и муниципальных служащих, на сценических костюмах артистов, во время проведения праздников и спортивных состязаний. Также допускается использование официального флага Липецкой области гражданами во время проведения торжеств, праздников, спортивных состязаний и иных мероприятий. Если такое использование герба и флага не является надругательством над официальной символикой.

Совсем недавно был опубликован рейтинг регионов России по качеству жизни сельского населения, и Липецкая область стала его лидером. На чем сегодня делается акцент в социальном обустройстве липецких сел?

Павел Путилин: Такое исследование было проведено впервые. Оно позволяет сравнить регионы по одному из важнейших факторов их социально-экономического развития. Рейтинг создан на основе 74 показателей, характеризующих уровень и условия жизни сельского населения, объединенных в десять групп. Это, в частности, демографическая ситуация, здоровье населения, безопасность проживания, инвестиции в социальную сферу. Скажу так: поддержка села - одно из приоритетных направлений в работе депутатского корпуса. Ежегодно из бюджета Липецкой области выделяются значительные средства на новые дороги, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, детских садов, школ, домов культуры в селах и деревнях региона. Сельские труженики должны жить достойно.

Конечно, в поселениях еще много проблем - дороги, тротуары, качественная питьевая вода. Так что есть и над чем работать.

По поручению президента в этом году все школьники с 1 по 4 класс должны быть обеспечены горячим питанием. Регион готов к реализации этого проекта?

Павел Путилин: С инициативой о предоставлении бесплатных обедов школьникам выступил Президент РФ Владимир Путин во время своего Послания Федеральному Собранию. Наш регион готов к реализации этого проекта. Законодательно все необходимые для этого вопросы были отрегулированы еще на прошлой сессии. Необходимые средства выделены из федерального и областного бюджетов - это порядка 200 млн. рублей. Причем бесплатное горячее питание раз в день получат ученики даже частных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию.

Это решение повысит уровень социальной защищенности семей с детьми в нашем регионе. Кроме того, принятые на прошлой сессии поправки в региональное законодательство расширили категорию получателей социальных выплат на питание. Теперь дети-инвалиды, начиная с пятого класса, и студенты-инвалиды смогут получать компенсацию на питание из расчета 80 рублей в один день. Ранее ее получали только ребята из этой категории, которые обучаются на дому.

На предстоящую сессию выносится и законопроект об индексации выплат многодетным семьям на школьную и спортивную форму. Эти выплаты вырастут на 10 процентов и составят на школьную форму - 2750 рублей, на спортивную - 2210 рублей. Компенсации можно оформить один раз в два года на школьную форму и ежегодно - на спортивную.

Липецкая область вошла в программу возврата денег за туры внутри России. Какие у вас любимые места в Липецкой области?

Павел Путилин: Да, это очень хорошая новость: Липецкая область готова принять туристов уже с 21 августа. И в нашем регионе несколько участников программы с частичным возвратом стоимости туров: среди них сеть гостиниц Bishotel, санаторий "Липецккурорт" и археологический парк "Аргамач", куда можно приехать как через туроператора, так и самостоятельно. Сам я рекомендую каждому начать знакомство с нашим регионом со знаковых мест: обязательно посетить города Елец и Задонск, а не только столицу области - Липецк. Поездить по районам, стать участником одного из наших ярких фестивалей, приобрести сувениры и как можно чаще возвращаться сюда вновь и вновь.