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21.08.2020 07:35
Рубрика: Общество

В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России

Текст: Алексей Дуэль

Лишь небольшая часть российских регионов (14 процентов) остаются в "красной зоне" по COVID-19, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Аналитик присвоил цвета каждой группе регионов в зависимости от значения индекса заболеваемости R. Если заболеваемость снижается, то индекс будет меньше единицы. Если растет, то больше, поясняет РИА Новости.

Фото: iStock
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"В красной зоне остались 12 регионов: семь областей (Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Еврейская автономная, Сахалинская), а также Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Крым, Алтайский край", - сказал Агаси Тавадян. А вот Коми, Севастополь и Оренбургская область за минувший месяц вышли из "красной зоны".

Москва оказалась в группе "светло-зеленых" регионов, то есть пандемическую обстановку в столице можно считать положительно стабильной. Санкт-Петербург - в "желтой" группе. Там ситуация по COVID-19 удовлетворительная.

"Зеленая зона", ситуацию в которой можно считать спокойной, представлена 11 регионами. В нее вошли Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская область, Забайкальский и Приморский край.

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