В Липецке открылась спортивно-адаптивная школа. На торжественной церемонии глава регионам Игорь Артамонов отметил, что комплекс подходит как для тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья, так и проведения различных соревнования.

- Мы гордимся нашими чемпионами в адаптивном спорте, - отметил Артамонов. - Теперь у них есть своя база, оборудованная современным инвентарем и средствами восстановления. Будем и дальше развивать спортивную инфраструктуру в области.

На территории вокруг спорткомплекса расположены площадка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, тренажеры. В самом здании площадью 700 квадратных метров есть раздевалки, оборудованные специальными приспособлениями для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, восстановительный центр с сауной, кабинетом врача и массажным столом. В большом спортивном зале установлены трибуны, которые в сложенном состоянии служат шведской стенкой. На все это из областного бюджета выделено 53,9 миллиона рублей.

Сегодня в областной спортивно-адаптивной школы занимается 331 человек с ограниченными возможностями. С сентября начнут действовать секции по четырем видам спорта и 16 дисциплинам: голбол, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, гребля и другие. В 2021 году школа откроет еще несколько спортивных групп, в их числе танцы на инвалидных колясках и футбол.