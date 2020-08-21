В Москве число новых случаев COVID-19 уменьшается на 3,5% в неделю

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 690 человек с коронавирусной инфекцией. Последние два месяца в Москве количество новых случаев уменьшается в среднем на 3,5% за неделю. Среднесуточный темп прироста за 10 дней - 0,27%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев - 51% у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 24,6% - от 46 до 65, 10% - от 66 до 79, еще 3,9% - старше 80 лет. Дети составляют 10,5%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под меднаблюдением.